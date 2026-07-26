Ayetullah Hamaney'den Hizbullah'a destek mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ve Lübnanlı direnişçilerin gönderdiği mektuba resmi yanıt verdi.

Ayetullah Hameney, Hizbullah komutanları ve savaşçılarının kararlılığını takdir etti.

İslam Devrimi Lideri, dünya halklarının ABD’nin zulmünden ve topraklar ile nesilleri yok etmeye çalışan Siyonist rejimin suçlarından bıktığını belirterek, küresel boyuttaki bu adaletsizliğe karşı artık tek çıkış yolunun “cihat ve direniş” olduğunu ifade etti ve “Bu yolda direniş göstermek, hak yolundaki mücahitlere vaat edilen ilahi zaferi getirecektir” dedi.

Mektupta, “Cihatçı hareketlerin öncüsü olan Hizbullah’ın, Siyonist rejimin ve destekçilerinin amansız saldırılarına karşı dimdik durması, küresel kibir odağının ve kuklalarının baskısından kurtulmak isteyen tüm özgür uluslara ilham veren bir meşale olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İran’ın, İslam Devrimi’nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in çizdiği yol doğrultusunda, mazlum ve azimli mücahitlerin savunulmasını stratejik bir politika olarak belirlediği vurgulanan mektupta, “Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunması ve Siyonist rejimin saldırılarının kayıtsız şartsız tamamen sona erdirilmesi, saldırgan ABD ile yürütülebilecek müzakerelerin birincil ön koşulu olarak kabul edilmektedir” denildi.