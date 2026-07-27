ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi: İran savaşı ABD'yi ciddi şekilde zayıflattı

El Mayadeen'in haberine göre, ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, İran'la savaşın ABD'yi önemli ölçüde zayıflattığını belirtti.

Massie, ABD yönetiminin füze savunma kapasitesini azaltarak, stratejik stoklarını tüketerek ve kamu borcunu artırarak ülkenin iç çıkarlarını göz ardı ettiğini ifade etti.

Ayrıca Washington yönetimini, İsrail'e verdiği destek uğruna ABD ekonomisine ve Amerikan halkına ağır maliyetler yüklemekle suçladı.

Daha önce ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik savaşın maliyetinin şu ana kadar 37,5 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Ancak CBS News, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde gerçek maliyetin açıklanan rakamın üzerinde olduğunu, ABD'ye ait hasar gören üslerin yeniden inşası gibi bazı giderlerin bu hesaplamaya dahil edilmediğini bildirdi.