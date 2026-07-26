Ukrayna'nın İran gemisine saldırısı cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı saldırıya tepki gösterdi.

Erakçi, bu saldırının İsrail’in kışkırtmasıyla gerçekleştirildiğini ve Avrupa’yı bir çatışmanın içine çekmeyi amaçladığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Erakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi doğrudan hedef alarak, “Zelenski, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizcinin ölümüne neden olmuştur. Bu eylem, Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlalidir ve Avrupa’yı savaşa sürüklemek amacıyla İsrail’in provokasyonuyla gerçekleştirilmiştir,” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile temas kurduğunu belirten Erakçi, “Kallas ve Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev’deki bu fırsatçı yapının gerçekleştirdiği bu eylemin karşılıksız kalmayacağı vurguladım” diye konuştu.