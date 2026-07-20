National Interest'ten Hürmüz Boğazı analizi: Alternatif rotalar sonuçsuz olur

Raporda, İran’ın bölgedeki eşsiz coğrafi konumu nedeniyle, ABD’nin bu hayati geçidi devre dışı bırakma girişimlerinin ciddi engellerle karşılaştığı vurgulandı.

Raporda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) inşa edilen alternatif boru hatlarının Hürmüz Boğazı’ndan geçen devasa petrol hacmini taşıyabilecek kapasiteden yoksun olduğu belirtildi. Analize göre; ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması, İran mevzilerine yönelik operasyonlar ve gemi eskortu gibi askeri hamleleri de bölgedeki dengeleri değiştirmekte yetersiz kalıyor. İran’ın boğazın kuzey kıyısındaki konumu, enerji dengelerini belirleyen en kritik faktör olmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı, sadece Fars Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan bir su yolu değil, küresel enerji arzının can damarıdır. Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin ve devasa bir LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) hacminin geçtiği bu dar geçitte yaşanacak en küçük aksama, küresel enerji piyasalarını anında sarsma potansiyeline sahip. ABD ve bazı bölgesel aktörlerin son 20 yıldır bu bağımlılığı azaltma çabaları, yapısal kısıtlamalar nedeniyle sonuçsuz olur.

Washington’un ilk stratejisi, petrol transferi için alternatif rotalar oluşturmaktı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, ‘Doğu-Batı’ boru hattını geliştirirken; BAE ise ‘Habshan-Fujayrah’ hattını inşa ederek petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz’e bağımlı olmaktan kurtarmayı hedefledi. Ancak, bu projelere yapılan devasa yatırımlara rağmen, söz konusu hatlar üretici ülkelerin toplam ihracat kapasitesinin yalnızca kısıtlı bir kısmını karşılayabiliyor. Bu hatlar tam kapasiteyle çalışsa dahi, bölgedeki petrol ve gaz akışının büyük çoğunluğu halen Hürmüz Boğazı üzerinden geçmek zorunda. Bu durum, Hürmüz’ü küresel enerji denklemlerinden çıkarma fikrinin operasyonel bir plan olmaktan ziyade, ekonomik gerçeklerle örtüşmeyen siyasi bir hedef olduğunu kanıtlıyor.

Bir diğer kritik sorun, alternatif boru hatlarının sadece belirli üreticiler için kullanışlı olmasıdır. Irak, Kuveyt, Katar ve BAE’nin önemli bir bölümü, ihracat için hala Hürmüz’ün deniz yoluna göbekten bağlıdır. Dolayısıyla, bazı üreticiler rotalarını değiştirse bile, küresel piyasalar Hürmüz’de yaşanacak herhangi bir gelişmeden doğrudan etkilenmeye devam edecektir. Bu yapısal bağımlılık, boğazın dünyanın en önemli enerji darboğazı olma konumunu perçinlemektedir.

Ekonomik seçeneklerin yanı sıra ABD, geniş askeri varlığıyla dengeyi kendi lehine çevirmeye çalışmıştır. Uçak gemileri, destroyerler ve gelişmiş savunma sistemlerinin bölgeye konuşlandırılması bu stratejinin bir parçasıdır. Ancak tecrübeler; askeri gücün, coğrafi gerçeklikleri değiştirmeye yeterli olmadığını göstermiştir. Hürmüz Boğazı’nın kuzey kıyısının İran’ın kontrolünde olması ve stratejik adaların sağladığı istihbarat ve operasyonel hakimiyet, deniz trafiği üzerinde mutlak bir denetim imkanı sunmaktadır. Bu coğrafi avantaj, boğazın tam kontrolü için yapılacak her türlü askeri girişimin aşırı karmaşık ve riskli bir hal almasına neden olmaktadır.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyeti, sadece gemi sayısı veya konvansiyonel deniz gücüyle açıklanamaz. Bu üstünlük, coğrafi avantaj ile asimetrik caydırıcılık yeteneklerinin stratejik bir birleşimidir. Kıyıdan denize fırlatılan füzeler, keşif İHA’ları ve SİHA’lar, hızlı hücum botları, deniz mayınları ve gelişmiş gözetleme sistemleri; İran’ın sarsılmaz bir savunma katmanı oluşturmaktadır. Bu çok katmanlı yapı, herhangi bir askeri operasyonun maliyetini o kadar yükseltmektedir ki, dünyanın en gelişmiş donanması bile bu dar geçitte tam bir kontrol güvencesi sunmakta yetersiz kalmaktadır.

Washington, bölgesel dengeyi değiştiremeyince strateji değiştirerek ticari gemilere askeri eskort sağlanması planını gündeme getirdi. Bu planın temel amacı, savaş gemileri eşliğinde tanker gemilerinin güvenliğini sağlayarak küresel piyasalardaki endişeleri dindirmekti. Ancak bu girişim de diplomatik ve ekonomik engellere çarptı. Birçok ülke, yüksek maliyetli bir deniz koalisyonuna dahil olmaktan kaçınırken, diğerleri ise yoğun askeri varlığın bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir “kıvılcım” olmasından endişe duydu.

Bölgesel güvenlik, yalnızca donanmaların varlığıyla sağlanamaz. Ekonomik güvenlik açısından bakıldığında, asıl belirleyici unsur askeri unsurlar değil, sigorta şirketlerinin risk değerlendirmeleridir. Sigorta şirketleri, bölgedeki askeri varlığın sayısına değil, bölgedeki çatışma riskine odaklanır. Gerilimin tırmandığı her senaryoda, petrol tankerleri ve ticari gemiler için sigorta primleri hızla yükselmekte, bu da doğrudan enerji nakliye maliyetlerini artırmaktadır. Sonuç olarak, deniz yolu askeri açıdan “açık” görünse bile, ekonomik açıdan “maliyetli ve verimsiz” hale gelebilir.

Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik denklemde, kontrolün fiziksel olarak boğazı kapatmak anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Caydırıcılık teorisinde, tehdit olasılığının artması, tehdidin bizzat gerçekleşmesinden daha derin etkiler yaratabilir. Eğer denizcilik şirketleri ve sigorta kuruluşları bir tehdit algısına kapılırsa, ekonomik davranışlarını anında değiştirirler. Bu “algı yönetimi”, küresel enerji piyasalarında boğazın fiziksel olarak kapatılmasından bile daha stratejik ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla, geçiş maliyetlerindeki artış, boğazın tamamen kapanmasıyla eşdeğer bir jeopolitik etki yaratma potansiyeline sahiptir.

Jeopolitik açıdan bakıldığında Hürmüz Boğazı, yalnızca bir enerji geçiş noktası değil, aynı zamanda Batı Asya’daki güç dengesinin en kritik bileşenidir. Bu boğazdaki statükoda yaşanacak herhangi bir değişim; Asya, Avrupa ve hatta ABD ekonomisinin enerji güvenliğini doğrudan sarsacak bir domino etkisi yaratma potansiyeline sahiptir. Bu küresel bağımlılık nedeniyle, hiçbir süper güç Hürmüz’deki gelişmelere kayıtsız kalamaz. Ancak, bu çok boyutlu bağımlılık, askeri çözümlerin yerini kademeli olarak siyasi çözümlere bırakmasını zorunlu kılmaktadır. Zira bölgede yaşanabilecek geniş çaplı bir çatışmanın maliyeti, elde edilecek muhtemel kazanımların çok ötesine geçecektir.

Geçmiş tecrübeler; yoğun askeri baskının, ağır yaptırımların ve yabancı askeri varlığının artırılmasının, Hürmüz denklemini değiştirmeye yetmediğini göstermiştir. Hürmüz Boğazı’nda sürdürülebilir güvenlik, çatışma yoluyla değil, ancak istikrarın tesisi ve gerilimin azaltılmasıyla mümkün olabilir.

Bugün her zamankinden daha net bir şekilde görülen gerçek şudur: Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik rolünü devre dışı bırakmayı veya İran’ın varlığını etkisizleştirmeyi amaçlayan tüm stratejiler başarısızlığa uğramıştır. Ne alternatif boru hatları dünyanın bu su yoluna olan bağımlılığını kırabilmiş, ne ABD’nin askeri varlığı güç dengesini değiştirebilmiş, ne de gemi eskortu projeleri hedeflenen ekonomik güvenliği tesis edebilmiştir. Bu tablo karşısında Hürmüz, küresel enerji jeopolitiğinin en kritik darboğazı olma vasfını korumaya devam etmektedir.

Geleceğe yönelik her türlü enerji güvenliği planlaması, bu jeopolitik gerçeği kabul etmek zorundadır. Son yılların tecrübesi göstermiştir ki; İran’ın bu denklemdeki rolünü görmezden gelmek gerilimi azaltmadığı gibi, Batı’nın pek çok yüksek maliyetli projesini de çıkmaza sürüklemiştir. Dolayısıyla, bölge için geliştirilecek her türlü gerçekçi strateji; öncelikle coğrafi gerçekliklere, güç dengesine ve Hürmüz’ün küresel ekonomideki belirleyici rolüne dayanmalıdır.



