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27 Tem 2026 15:33

Tahran'daki bir otelde yangın çıktı: 7 yaralı var

Tahran'daki bir otelde yangın çıktı: 7 yaralı var

 Başkent Tahran’daki İstiklal Oteli’nde çıkan yangında 7 kişi yaralandı. 

Tahran Eyaleti Acil Servis Sözcüsü Şervin Tebrizi, İstiklal Oteli’nde meydana gelen yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın sevk edildiğini duyurdu.

Yangında 7 kişi yaralandı

Kuzey Tahran Acil Servis Operasyon Komutanı Eşkan Seyf, olayda 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki, bugün öğlen saat 12.19’da İstiklal Oteli’nde yangın çıktığına dair ihbar aldıklarını belirtti.
Yangının otelin depo bölümünde başladığını ifade eden Sözcü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

News ID 1937711

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