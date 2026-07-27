Tahran'daki bir otelde yangın çıktı: 7 yaralı var

Tahran Eyaleti Acil Servis Sözcüsü Şervin Tebrizi, İstiklal Oteli’nde meydana gelen yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın sevk edildiğini duyurdu.
Yangında 7 kişi yaralandı
Kuzey Tahran Acil Servis Operasyon Komutanı Eşkan Seyf, olayda 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki, bugün öğlen saat 12.19’da İstiklal Oteli’nde yangın çıktığına dair ihbar aldıklarını belirtti.
Yangının otelin depo bölümünde başladığını ifade eden Sözcü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve tamamen söndürüldüğünü bildirdi.
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