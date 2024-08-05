İran basını Tahran’ın olası Tel Aviv yanıtı nasıl yazdı?

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere geçen hafta salı günü Tahran’a gelen Hamas lideri İsmail Heniyye, Siyonist rejim tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit düştü.

Bu olayın ardından İranlı yetkililer yapılan bu yanlışın bedeli olacağını ve kesinlikle intikam alacaklarını açıkladı.

Peki İran basınında bu konu ile ilgili neler yazılıyor?

Cavan: Arabulucuların Tel Aviv’i kurtarma çabası

“Arabulucuların Tel Aviv’i kurtarma çabası” başlığını kullanan Cavan gazetesi şunları yazdı: Tel Aviv ve Washington'da yapılan değerlendirmelerde İran'ın, Heniyye’ye düzenlenen suikasta vereceği yanıtın kesin olduğu değerlendiriliyor. Üç Amerikalı ve İsrailli yetkili İran'ın saldırısının Pazartesi gününe kadar gerçekleşeceğini söylerken Siyonist basın İran'ın bu seferki saldırısının daha kapsamlı, daha yoğun ve daha ölümcül olacağını yazdı. Böyle bir durumda, İran'ı "ağır cezalar" uygulamaktan caydırmak için çeşitli kanallar aracılığıyla benzeri görülmemiş bir kampanya oluşturuldu, ancak İranlı bir yetkili dün Al Jazeera ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin İran'ın tüm kırmızı çizgilerini aştığını ve İran'a müdahale edemeyeceğini açıkladı.

Resalet: Kıyamın şifresi; İntikam

Resalet gazetesi ise şöyle yazdı: Bu bugün ve dünle ilgili değil. Mesele Heniyye, Fahrizade ve Süleymani'nin durumu değil. Hikayenin kökü Gazze konusu ve İsrail'in yok edilmesi değil. İntikam fikri Kerbela olayından itibaren Şiilikte kök salmıştır. Kerbela olayından bu yana intikam hareketi başlamıştır.

Siyasete Ruz: Şehit Heniyye’nin intikam meselesi arabulucu tanımıyor

“Şehit Heniyye’nin intikam meselesi arabulucu tanımıyor” başlığını manşete taşıyan Siyasete Ruz gazetesi de şunları yazdı:

Ürdün Dışişleri Bakanı, Tahran ziyareti sırasında ilk kez İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Bakıri Şehit Henniye'nin kanının intikamının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

İran ve Direniş cephesinin İsrail’e yanıt vereceği ile ilgili yaptığı açıklamalarla birlikte Siyonist rejim destekçisi olan Ürdün yetkilisi arabulucu olarak devreye girdi.