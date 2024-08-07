Siyonist rejime yanıtımız kesin

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Heniyye'yi anarak, “Dün Şehit Haniyye'nin yerine, çağdaş çağın özel savaşçılarından biri olan özel bir kişinin Hamas'ın siyasi bürosunun başına atanması, Filistinlilerin devam etmek istediği yolu gösterdi. Yahya Sinvar’ın seçilmesi Siyonist rejimin geleceğine dair hiçbir umudunun kalmaması anlamına geliyor” dedi.

Siyonist rejimin eylemlerinin tüm yasalara, antlaşmalara, inançlara ve geleneklere aykırı olduğunu belirten Tümgeneral Musevi, “Hiçbir kurala ve yasaya uymayan Siyonist suç çetesi, Şehit Heniyye suikastında yaptıklarının yanıtını mutlaka kesin ve güçlü bir şekilde alacaktır” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Musevi sözlerine, “Siyonistlerin kendileri de çöküşlerinin hızlandığının farkına varmışlar. Bu yüzden körü körüne önlemlerle çöküşün hızını yavaşlatmaya çalışıyorlar. Ancak onların bu arzuları gerçekleşmeyecek ve bu cani rejimin çöküşünü herkes görecektir” ifadesini ekledi.