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5 Ağu 2024 17:06

İran-Afganistan sınırında patlama: 4 yaralı

İran-Afganistan sınırında patlama: 4 yaralı

İran-Afganistan sınırındaki Doğraun Sınır Kapısı'nda bulunan petrol tankerinde büyük bir patlama meydana geldi.

İran medyası, Rezevi Horasan eyaletinin Taybad ilçesinde bulunan Doğaron Özel Ekonomik Bölgesi'nin yakıt tanklarında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Bu olayın yerel saatle 13.48'de yaşandığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı gönderildi.

Bu bağlamda açıklamada bulunan Rezevi Horasan Acil Durum Müdürü Rıza Abbasi, ''İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor devam edeiyor. Maalesef yangın sonucu 4 kişi yaralandı.'' dedi.

Doğarun, İran ve Afganistan arasındaki ana sınır kapısı olarak biliniyor.

News ID 1919111

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