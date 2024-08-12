Bakıri Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri sosya medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Bakıri'nin paylaşımında, "Çin Dışişleri Bakanı Sayın Wang Yi ile yaptığım telefon görüşmesinde, çocuk katili Siyonist rejimin, son dönemde Lübnan ve Yemen'de gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler yoluyla gerilimi Gazze'nin ötesine taşımaya yönelik eylemleri ve Şehit Heniyye suikastı da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında görüş teadisinde bulundum" ifadesine yer verildi.

Bkaıri, "Bu görüşmede bölgenin istikrarı ve güvenliğini sağlamak için İran'ın yasal olarak uygun ve caydırıcı bir şekilde karşılık verme hakkı olduğunu vurguladım. Her iki taraf da bu eylemin şiddetle kınanması ve rejimin saldırganlığının durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiği konusunda hemfikirdi" ifadesini kullandı.

Bakıri ayrıca Çin Dışişleri Bakanı'nın İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal izzetini savunmaya yönelik hukuki çabalarını desteklediğini ve bölgede barış ve istikrarın korunması için İran'la yakın ilişkiler kurma kurmaktan yana olduğunu ifade ettiğini belirtti.