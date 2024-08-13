İran'dan İsrail'i savunan Batı'ya sert tepki

Suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İran Dışişleri Bakanlığ'nda anma töreni düzenlendi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Bakıri, Siyonist İsrail'i kanserli tümöre benzeterek, ABD ile Avrupa ülkelerinin Batı'nın şeytani emellerinin peşinde koşan işgal rejiminin varlığını savunduğunu dile getirdi.

Bakıri, Batı’nın var gücüyle Siyonist Rejim’ı desteklediğine dikkati çekerek, ''Bu rejimin varlığını sürdürmek Batı için temel prensiptir.’’ dedi.

Gazze konusunda sessiz kalan uluslararası kurumların ve sözde insan hakları savunucuların tavrını eleştiren Bakıri sözlerine şöyle devam etti:

''Filistin'deki direniş, sadece Siyonistlere karşı durmak için değil, aynı zamanda Batı dünyasının var gücüyle desteklediği saldırganlığa karşı mücadeledir.

Bugün tüm dünya direnişin mantığa dayanan doğru söylem ve çözüm olduğuna inanıyor ve bu durum Amerikan ve Siyonistleri rahatsız ediyor.’’

Bakıri, halihazırda Filistin davasının küresel bir dava haline geldiğini belirterek, ''Küresel direniş yadsınamaz bir gerçek haline geldi. Artık ABD ve Siyonist Rejim, yeni dengeyi değiştirmenin mümkün olmadığını anlamalıdır.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Ali Bakıri, Tahran'da suikast sonucu şehit olan İsmail Heniyye hakkında, ''Şehit Heniyye büyük bir insandı. Heniyye her zaman yaşayan bir şehitti ve İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere İran'ın resmi konuğu olarak Tahran'a davet edildiğinde katil Siyonistler tarafından şehit edildi.

Tahran, Siyonistlerin bu eyleminin İran'ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, Siyonistlere karşı önlem almanın İran'ın doğal ve meşru hakkı olduğunu vurgulamıştır.’’ ifadelerini kullandı.

Yahya Sinvar'ın Hamas Hareketi’nin siyasi büro başkanlığına seçilmesini son derece doğru bir karar olarak değerlendiren Bakıri, ''Bu akıllı kararın Filistin halkı ve dünya Müslümanları için verimli bir sonucu olacaktır. Sinvar’ın seçilmesi direnişin zaferi demektir.'' diye konuştu.

