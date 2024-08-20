Almanya'nın Tahran'daki Kültür Merkezi kapatıldı

Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı.
Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.
Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü kapatıldı.
Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı.
Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.
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