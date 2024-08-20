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20 Ağu 2024 19:26

Almanya'nın Tahran'daki Kültür Merkezi kapatıldı

Almanya'nın Tahran'daki Kültür Merkezi kapatıldı

Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü kapatıldı.

Tahran'da Almanya hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezi Goethe Enstitüsü, "yasa dışı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.

News ID 1919492

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