Münih'te sözde İsrail Başkonsolosluğu yakınında silah sesleri

Almanya'nın Münih kentinde sözde İsrail Başkonsolosluğu ile NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarında silah sesleri yükseldi.

Münih polisi, silah taşıyan bir şüpheli görüldüğünü ve karşılıklı açılan ateş sonucunda saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

Olayın, 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, polis tarafından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Hermann, polis ile çatışmaya giren kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

"Uzun namlulu silahı vardı"

Bu açıklama öncesinde polis sözcüsü, şüphelinin polis ile çatışmaya girdiğini ve ağır yaralandığını, yanında uzun namlulu bir silah olduğu bilgisini vermişti. Olayda başka bir kişinin yaralandığına dair bilgi bulunmadığını ifada eden polis sözcüsü, çatışmada beş polisin yer aldığını belirtti. Sözcü, şüphelinin aracında arama yapıldığını da sözlerine ekledi.