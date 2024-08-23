İran'ın yeni İçişleri Bakanı Hüsrevi Sınır Kapısı'nda

İran'ın İçişleri Bakanı İskender Mümini, Irak'a açılan kara hudut kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Kirmanşah eyaletine gitti.

Mümini'nin Erbain ziyaretçilerine sunulan hizmetleri yerinde incelemek için Hüsrevi Sınır Kapısı'na ulaştığı öğrenildi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt dostları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.