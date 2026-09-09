İran’dan ABD’ye “Domuzlar Körfezi’ne dönün” mesajı

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, sosyal medya platformlarından birinde yaptığı paylaşımda, “2025’in en gelişmiş ABD denizaltısının sabaha karşı avlandığını” ifade etti.

Tuğgeneral Muhibbi, “Hiçbir ileri teknoloji, Hürmüz Boğazı’ndaki gözetleme katmanlarımızı aşma kapasitesine sahip değildir” dedi.

İranlı komutan, ABD ordusuna hitaben ise “Fars Körfezi’ndeki hâkimiyet, teknoloji alanında öncü gençlerimize aittir. Domuzlar Körfezi’ne geri dönün” ifadelerini kullandı.