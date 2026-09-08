Dive-LD; İran'ın Hürmüz'de ele geçirdiği casus sualtı aracı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan 12 numaralı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Aziz İran halkı, Allah’ın lütfuyla, Devrim Muhafızları Donanması askerleri, bugün şafak vakti, karmaşık bir istihbari ve operasyonel çalışma sonucunda Hürmüz Boğazı’nın girişinde, terör ABD ordusuna ait en yeni insansız akıllı denizaltılardan birini ele geçirmeyi başardı.”

Bildiride, söz konusu aracın dünya genelinde denizaltı alanındaki en son teknolojilerle donatıldığı ve 2025 yılında ABD filosuna teslim edildiği belirtildi.

Devrim Muhafızları aracın modeline veya tam olarak nasıl ele geçirildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Dive-LD sualtı aracı nedir?

ABD merkezli Savunma teknolojileri şirketi Anduril ilk Dive-LD otonom sualtı aracını (AUV) 2025 yılında ABD Donanmasına teslim etti.

Anduril tarafından verilen bilgilere göre Dive-LD, istihbarat, gözetleme, keşif ve diğer deniz misyonlarını gerçekleştirmek için kullanılıyor.

Dive-LD’nin dayanıklılığı, modüler tasarımı ve uyarlanabilir faydalı yükleri, denizaltı görevlerine kritik çözümler getiriyor.

10 güne kadar su altında çalışabilen sualtı aracı 6.000 metre derinliğe ulaşabiliyor.

Dive-LD platformu insan müdahalesi gerektirmeden uzun süreli operasyonlar ve denizaltı haritalama, iletişim röleleri ve deniz dibi altyapı denetimi gibi görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

Aracın düşük profilli tasarımı ve otonom sistemleri hem askeri hem de ticari kullanım için tasarlandı.