İran Devrim Muhafızları: ABD donanmasına ait İki savaş gemisi vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, DDG-119 ve DDG-53 borda numaralı, seyir füzeleri ve Aegis hava savunma sistemi taşıyan savaş gemilerinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ‘Ya Haydar Kerrâr’ parolasıyla gerçekleştirilen saldırganı cezalandırma operasyonunda, güçlü balistik füzelerle seyir füzeleri ve Aegis sistemi taşıyan DDG-119 ve DDG-53 borda numaralı savaş gemilerini hedef aldı. Saldırı sonucunda bu gemilere önemli hasar verildi.”

Açıklamanın devamında, İran Devrim Muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD yönetiminin “çaresizlikten kaynaklanan umutsuz girişimlerine” karşılık verme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilerek, düşmana “her türlü hesap hatasından kaçınması” uyarısında bulunuldu.