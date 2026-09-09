İran Devrim Muhafızları: 2 ABD gemisi, 8 petrol tankeri ve 10 gemiyi hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kontrol altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, İran’a ait 5 petrol tankerinin Fars Körfezi’nde ABD ordusu tarafından hedef alınmasına karşılık olarak, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından 2 Amerikan gemisi ile 8 petrol tankerinin hedef alındığı ve söz konusu gemilere büyük hasar verildiği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları açıklamasında ayrıca, ABD’nin “saldırgan ve terörist ordusunun kışkırtması ve desteğiyle” Hürmüz Boğazı’ndaki yasak ve güvensiz bölgeden geçmeye çalıştıkları öne sürülen 10 geminin de hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü ve İran’ın ulusal çıkarlarını korumaya devam edeceği vurgulandı.