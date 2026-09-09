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9 Eyl 2026 10:16

Erakçi'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Erakçi'den ABD'ye yaptırım tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Washington’ın yaptırım ve savaş yoluyla hedeflerine ulaşamamasının ardından çözüm olarak “daha fazla yaptırım” uygulamayı tercih ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin İran’a yönelik politikalarını eleştirdi.

Erakçi, “47 yıllık yaptırımların ardından ABD, İsrail adına İran’a karşı savaşa girdi. Bu savaş, ABD açısından, özellikle de bu ülkenin dünyadaki konumu ve itibarına yönelik olmak üzere, felaket niteliğinde sonuçlar doğurdu.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, Washington’ın yaptırım veya savaş yoluyla hedeflerine ulaşmayı başaramadığını belirterek şöyle devam etti:

“Washington yaptırım veya savaş yoluyla hedeflerine ulaşmayı başaramadıktan sonra ‘yenilikçi’ çözümü şu oldu: Daha fazla yaptırım!! Ciddi misiniz?!”

News ID 1938448

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