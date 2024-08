Pezeşkiyan, Norveç Başbakanı ile telefon görüştü

Pezeşkiyan bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Norveç ile etkileşimleri artırmaktan yana olduğunu belirterek, bu görüşmelerin iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine ve dünya genelinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için ortak çözümler bulunmasına katkı sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın bölge ve dünya güvenliği üzerindeki rolüne vurgu yaparak, "İran İslam Cumhuriyeti, her zaman barış ve dostluğu yaymak için çaba gösterirken, her türlü saldırganlığı her nerede olursa olsun kınamış ve dünyada savaş, şiddet ve güvensizliğin sona erdirilmesi için işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD hükümetinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymamasını eleştirerek ve Avrupalı ülkelerin bu anlaşmadaki yükümlülüklerine sadık kalmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirdi ancak ABD, bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmenin yanı sıra, ülkemize ve halkımıza karşı baskı ve yaptırımları artırdı. Maalesef, Avrupalı ülkeler de beklentilerin aksine tek bir yükümlülüklerini bile yerine getirmediler." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim politikamız barış ve dostluk, çatışma ve gerilimden kaçınma ve tüm dünya ülkeleriyle etkileşim ve ilişkileri geliştirme yönündedir. Ancak ülkemiz yaptırım ve baskı ile bir şeye zorlanacaksa, kesinlikle yaklaşımımız ve davranışlarımız da farklı bir yöne kayacaktır."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, ABD ve bazı Batılı ülkelerin insan hakları ve demokrasi konusundaki çifte standartlarını eleştirerek, şunları kaydetti: "ABD ve bazı Batılı ülkeler, bir kişiye kötü muamele nedeniyle diğer ülkeleri insan haklarını ihlal etmekle suçluyorlar, fakat Gazze'de onbinlerce masum kadın, çocuk, yaşlı ve gencin katledilmesine, sivil bölgelerin, okulların ve hastanelerin bombalanmasına sessiz kalmakla yetinmeyip, bu rejime mali ve askeri destek veriyorlar. Bu durum hangi mantık ve kriterle uyumludur?”.

Pezeşkiyan, Norveç hükümetinin Filistin halkını destekleme konusundaki tutumlarından dolayı teşekkür ederek, Norveç Başbakanı'ndan diğer Avrupa ülkeleriyle daha fazla etkileşimde bulunarak, Gazze'deki masum halka karşı işlenen suçların derhal durdurulması için çaba göstermesini istedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de bu telefon görüşmesinde, İran ve Norveç arasındaki ilişkilerin dostane ve tarihi olduğunu belirterek, "Norveç her zaman kendini İran'ın dostu olarak görmüş ve İran halkının ilerlemesi ve refahı için dilekte bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir." dedi.

Norveç Başbakanı ayrıca, bölgede özellikle Gazze halkına karşı yapılan İsrail saldırılarıyla artan gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirerek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı ve bunun felaket boyutundaki sonuçlarını kınadık. Norveç, İrlanda ve İspanya ile birlikte, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını tanıyan ilk Avrupa ülkelerinden biri olmuştur ve umuyoruz ki bu acı ve üzücü olaylar bir an önce sona erer.” diye konuştu.