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11 Tem 2025 17:05

İran’dan İsrail destekçisi Almanya’ya sert tepki 

İran’dan İsrail destekçisi Almanya’ya sert tepki 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını destekleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını destekleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e tepki göstererek, ''Almanya Başbakanı, BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerini göz ardı etme pahasına İsrail rejiminin iğrenç suçlarını desteklemekte ısrar ediyor. Zulmü onaylamak, bu suçun işlenmesine ortak olmak anlamına geliyor.’’ dedi.

Bekayi, İsrail rejimini destekleyen ve saldırı eylemleri ile suçlarına ortak olan Alman hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Mayıs ayında başbakanlık görevine başlayan Friedrich Merz, İsrail’e verdiği bu açık destek nedeniyle ülke içinde de ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

News ID 1928591

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