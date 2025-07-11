12 Günlük Savaş'ta güçlü İran parladı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İsrail rejiminin başlattığı 12 Günlük Savaş'la ilgili olarak ''Bu savaşta dünyaya güçlü İran'ın farklı bir yüzünü gösterdik'' dedi.

''Düşmanlar, İran'ı yıkmak ve parçalamak amacıyla ülkemize saldırdılar'' diyen Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ''Allah'ın lütfuyla İran milleti, kutsal savunma savaşında düşmanı ezdi, perişan etti ve aşağıladı." ifadesini kullandı.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran halkının savaş sırasında göstermiş olduğu birlik ve beraberliğini takdir ederek, ''İranlıların birliği ve beraberliği büyük bir ilahi lütuftur.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yanıt veren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ''Bu kez 92 milyon İranlının öfke ateşi seni de yakacak. Size bu bölgeden sonsuza dek sürecek felaketler yaşatacağız'' diye konuştu.