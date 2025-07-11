Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ''PKK'' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın silah bırakma süreci kapsamında Süleymaniye’de gerçekleştirilen ilk törenin ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununda yeni bir döneme girildiğini belirterek, gelişmenin ülke güvenliği ve kalıcı barış adına hayırlı olmasını temenni etti.

Paylaşımında, 'Terörsüz Türkiye' hedefine giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." dedi.