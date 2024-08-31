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31 Ağu 2024 11:26

Ermenistan nükleer santrali yıldırım nedeniyle kapandı

Ermenistan nükleer santrali yıldırım nedeniyle kapandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın 25 kilometre dışında bulunan tek nükleer santral, yıldırım düşmesi sonucu kapandı.

Ermenistan’ın tek nükleer santrali, Cuma günü saat 21:55'te (17:55 GMT) yıldırım çarpması nedeniyle şebekeyle bağlantısını kaybetti.

Ermenistan’ın enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan santralin güvenlik sistemleri, yıldırım düşmesiyle birlikte güvenli kapanma moduna geçti ve herhangi bir tehlike oluşturmadan faaliyetlerini durdurdu. Yetkililer, santralin güvenlik protokollerinin etkin bir şekilde çalıştığını ve personelin şu anda santrali yeniden başlatmak için çalışmalara başladığını belirtti.

Enerji Bakanlığı, santralin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaların hızla sürdüğünü ve en kısa sürede şebekeye yeniden bağlanmasının planlandığını açıkladı.

News ID 1919747

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