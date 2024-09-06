Azerbaycan'dan ''Ermenistan’la barış anlaşması'' açıklaması

Resmi temaslar için İtalya'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cernobbio Uluslararası Forumu’na katıldı.

Forumu’nda konuşan Azerbaycan lideri Aliyev, “Güney Kafkasya’da barışı sağlayacağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakere sürecinde yaşanan son gelişmeler de bunu gösteriyor. Müzakereleri aktif bir şekilde sürdürüyoruz ve barış anlaşması metninin neredeyse yüzde 80'i üzerinde mutabakata varılmış durumda.'' dedi.

İki ülke arasındaki sınırı belirleme ve çizme sürecinin artık başlatıldığını söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:

''Evet, bu henüz ilk küçük bir adım, zira toplam uzunluğu bin kilometre olan Ermenistan sınırının sadece 13 kilometrelik bir bölümü üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak bu doğru yönde atılan bir adım. Azerbaycan'ın barış görüşmeleriyle ilgili bu girişiminin bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını umuyoruz.''

Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile 17 maddelik barış anlaşmasından 13'ü üzerinde mutabakat sağlandığını belirterek, bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı teklif etmişti.