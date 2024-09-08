Trump ile Harris ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak!

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Kamala Haris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

ABD’de başkanlık seçimine iki aydan az süre kala, Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris ve başkan yardımcısı Tim Walz gelecek hafta rekabetin yoğun olacağı eyaletleri ziyaret edecek.

Harris Perşembe günü Kuzey Carolina’da, Cuma günü ise Pennsylvania'da olacak. Başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz ise Michigan ve Wisconsin’e gidecek.

Seçimle ilgili yapılan anketler, Georgia, Wisconsin ve Arizona gibi eyaletlerde yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor.

5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin ilk canlı televizyon tartışması da gelecek hafta yapılacak. Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump 10 Eylül Salı günü Philadelphia'da ABC kanalından yerel saatle 21.00’de (TSİ 04.00) yayınlanacak tartışma programında karşı karşıya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 21 Temmuz’da başkanlık yarışından çekilerek, yerine Kamala Harris’i aday göstermesi Demokrat Parti’ye yönelik bağışçıları yeniden harekete geçirmiş, kamuoyu yoklamalarında partiye desteğin arttığı görülmüştü.

Harris kampanyası Ağustos’ta 361 milyon dolar toplayarak Trump'a karşı açık bir nakit avantajı elde etmişti.