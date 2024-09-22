Trump, Harris'in 'canlı yayında tartışalım' önerisini reddetti

ABD’de Demokrat aday Harris'in seçim ofisinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de CNN'de Harris'in Trump ile karşılaşmaya hazır olduğu belirtildi.

Harris'in bu çağrısına yanıt veren Donald Trump, "Başka bir tartışma programıyla ilgili sorun şu ki artık bunun için çok geç, (erken) oy verme işlemleri şimdiden başladı." diyerek çağrıyı reddetti.

Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkan Trump, 10 Eylül'de ise Harris ile karşı karşıya gelmişti.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde bulunuyor; Trump ise yüzde 47,4 oy desteğine sahip gözüküyor.