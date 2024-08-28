Kamala Harris, İran'la yeni bir nükleer anlaşma peşinde

Fox News'un haberine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı'nda yardımcı danışman olarak görev yapmış olan Orta Doğu uzmanı Joel Rubin, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması halinde, İran ile nükleer anlaşmaya benzer bir anlaşmaya varacağını öne sürdü.

2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakerelerinde de yer alan Rubin, bu hususta yaptığı açıklamlarda, "Eski nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılabileceğini düşünme dönemi geride kaldı. İran'ın nükleer programındaki ilerlemeler, önceki sınırlamaları aşmış durumda ve bu nedenle, hedefimiz, nükleer silah edinme sürecini hızlandırmayı engelleyen ve doğrulanabilir bir anlaşma olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rubin, "Bu işi başarmanın en iyi yolu, sağlam ve doğrulanabilir bir nükleer anlaşmadır. Gerçekçi bir yaklaşım sergileyen her başkan böyle bir anlaşma arayışına girecektir ve Kamala Harris, potansiyel bir başkan olarak bu tür bir gerçekçi yaklaşımı benimseyecektir," dedi.

2015 yılında İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Avrupa Birliği ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) imzalamıştı.

Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratlar, bu anlaşmaya karşı çıkarak, İran'ın nükleer programını sınırlama konusunda yeterince güçlü olmadığını iddia etmişti.

Eski ABD Başkanı ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Donald Trump, 2018 yılında bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Ancak, Barack Obama'nın müttefikleri, bu anlaşmanın İran'ın nükleer kabiliyetlerinden kaynaklanan tehditleri sınırlamak için gerekli olduğunu sürekli olarak savunmuşlardır.

Harris, 2020 yılında gerçekleştirdiği kısa seçim kampanyası sırasında, seçimi kazanması halinde İran'la olan anlaşmayı yeniden canlandıracağını iddia etmişti. Ancak, Joe Biden’ın o yılki seçimleri kazanmasının ardından Harris, onun yardımcısı olarak göreve getirildi. Şimdi ise Biden'ın Demokrat Parti adaylığından çekilmesinin ardından, Harris resmi olarak partinin adayı olarak Trump’ın seçimdeki rakibi konumunda bulunuyor.