Kırgızistan, İran'ın da yer aldığı Aşkabat Anlaşması'na katıldı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Orta Asya ile Fars Körfezi arasında bir ulaşım koridoru oluşturulmasını öngören Aşkabat Anlaşması'na katılma kararını onayladı.

Kırgızistan hükümeti anlaşmaya, taşımacılıkta işbirliğini teşvik etmek ve anlaşmaya katılan ülkeler üzerinden malların geçişini kolaylaştırmak amacıyla dahil oludu. Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı bu anlaşmanın ülkede uygulanmasından sorumlu olarak belirlendi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'na, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm faaliyetlerin tamamlandığı konusunda Türkmen tarafını bilgilendirme talimatı verildi ki katılma kararı, 27 Ağustos 2024'te resmi olarak yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Aşkabat Anlaşması, Orta Asya ve Ortadoğu'dan sürekli bir kara yolu sağlayacak uluslararası bir ulaşım ve transit koridoru oluşturmak amacıyla Türkmenistan, Özbekistan, Umman ve İran tarafından Nisan 2011'de imzalandı. Nisan 2016'da yürürlüğe giren anlaşmaya daha sonra Pakistan (2016), Kazakistan (2018) ve Hindistan (2018) gibi ülkeler dahil oldu.