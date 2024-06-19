İran'ın önemli demiryolu projesi yarın açılıyor

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) kapsamındaki Reşt-Astara demiryolu projesinin bir parçası olan Reşt-Kaspian Limanı demiryolu projesi, yarın İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Rusya Devlet Başkanı Özel Yardımcısı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının katılımıyla açılacak.

37 kilometre uzunluğundaki Reşt-Kaspian demiryolu projesi yaklaşık 30 bin milyar riyale mal oldu

2022 yılında İran, Rusya ve Azerbaycan arasında, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik bildiri imzalandı.

Bildiriye göre, taraflar, koridorun potansiyelinden tam olarak yararlanmak için altyapı ve ulaşım fırsatlarının değerlendirilmesi ve analizinde iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve 2030'a kadar 3 ülkenin toprakları arasında 30 milyon ton transit ve iki yönlü yük taşımacılık hayata geçirmek için önerilen hedefleri dikkate almaya istekli olduklarını beyan etti.

Taraflar, koridorun geliştirilmesi bağlamında kendi ülkeleri üzerinden ulaşım ve transit operasyonları ve prosedürlerinin kolaylaştırılması konularını ele almak üzere ortak çalışma grubu oluşturacak ve bu grup ilk toplantısı bir ay içerisinde gerçekleştirecek.

Taraflar Reşt-Astara demir yolu projesi anlaşma taslağının 1 ay içerisinde hazırlanması yönünde mutabık kalmıştı.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.