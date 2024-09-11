Ukrayna'nın Kursk'a yönelik insansız hava aracı saldırısı püskürtüldü

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın sınır bölgesinde tespit edilerek düşürüldüğünü bildirdi. Vali, olayda olası kayıplara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde bir Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdiğini teyit etti.

Haberde, Kursk bölgesinin Ukrayna'nın Sumi bölgesiyle sınır komşusu olduğu belirtilirken, Ukrayna'nın son dönemde Batı'dan gelen teçhizat ve istihbarat yardımlarıyla Rusya'nın Kursk bölgesine geniş çaplı saldırılar başlattığı vurgulandı.