İranlı uzman "İran'ın Hizbullah'ın çağrı cihazlarını satın aldığı" iddialarını reddetti

Batı Asya uzmanı Seyyid Rıza Sedrelhüseyni, basın mensuplarına verdiği röportajda, Lübnan’da kullanılan çağrı cihazlarının satın alınmasıyla ilgili olarak birkaç önemli noktaya değindi.

Sedrelhüseyni "Birinci nokta, Lübnan'da kullanılan çağrı cihazlarının hiçbirinin İran'da üretilmedi ve herhangi bir İran şirketi tarafından satın alınmadı, yani satın alma, taşıma, dağıtım işlerinde İran’ın yer almamasıdır. Çağrı cihazları iki yıldan fazla bir süre önce satın alındı ve üç ülkenin X-ışını kapılarından geçti ve aslında çok yüksek seviyeli ve karmaşık teknolojilerin kullanılmasından dolayı bu çağrı cihazlarını ayrıntılı olarak kontrol etmek, çoğu ülkenin X-ray cihazları için imkansızdı" dedi.

Rıza Sedrelhüseyni sözlerinin devamında "Buradan hareketle, bu çağrı cihazlarının bir kısmının Hizbullah'ın etkin güçleri arasında dağıtılmadığını, bu çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaralananların çoğunun bu çağrı cihazlarını başka yerlerden satın alan sokak ve pazar halkı olduğunu belirtmeliyiz" şeklinde konuştu.

Siyonist İsrail'in düzenlediği belirtilen siber saldırı sonucunda 17 Eylül'de Lübnan'da çağrı cihazları eş zamanlı olarak infilak etmişti.