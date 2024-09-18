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18 Eyl 2024 16:44

Erdoğan ile Mikati Lübnan'daki dijital saldırıyı görüştü

Erdoğan ile Mikati Lübnan'daki dijital saldırıyı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati telefonda  görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

News ID 1920260

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