İranlı Büyükelçi’nin sağlık durumuna ilişkin son açıklama

Lübnan'daki İran büyükelçiliği bir bildiri yayınlayarak, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani'nin tedavi sürecinin iyiye gittiğini ve gözlerinde her hangi bir sorun olmadığıı vurguladı.

Ayrıca Lübnan’da bulunan İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani'nin genel durumunun iyi olduğunu bildirdi

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani'nin Siyonist İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına saldırısı sonucu yaralandığı açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

Lübnan'da dün ülke genelinde çağrı cihazları neredeyse ei zamanlı olarak patladı.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.