Muhbir: Dünya Lübnan’da bir soykırıma tanık oluyor

İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin danışmanı ve yardımcısı Muhammed Muhbir, yayımladığı bir mesajda, uluslararası toplumların Siyonist rejimin Lübnan ve işgal altındaki topraklarda işlediği eşi benzeri görülmemiş cinayetler ve katliamlar karşısındaki hareketsizliğini eleştirdi.



Muhbir'in mesajında şu ifadeler yer aldı:



“Bismillahirrahmanirrahim



Bazı ülkelerin insan hakları iddialarının dünya kulaklarını sağır ettiği ve ülkelerin Birleşmiş Milletler'de dünya barışını sağlamak için bir araya geldiği bir dönemde, bir kez daha tanık oluyoruz ki, sahtekar ve gaspçı Siyonist rejimin tasması, Filistin ve Lübnan'da sayısız savaş suçları işlemek üzere serbest bırakıldı. Dünyanın temsilcilerinin gözleri önünde Lübnan halkının katledilmesinden bahsediyor ve yeni bir Gazze’yi müjdeliyor.



Siyonist rejimin gerçek ve uğursuz yüzü dünya için açığa çıktıktan ve Birleşmiş Milletler'de gördüğü aşağılanmadan sonra, zincirini kopardı ve artık hiçbir suçtan çekinmiyor. Öncekinden daha vahşi bir şekilde saldırıyor ve direniş liderlerini hedef aldığını iddia ederek binlerce ton bombayı Dahiye bölgesindeki sivil halkın üzerine yağdırdı. Emperyalizm, bu sefer direnişi hedef aldığı yanılgısına kapıldı; oysa ki direniş bir söylemdir ve söylem ölmez, aksine yeni dünya düzeninde yeni bir düzeni başlatma hedefine ulaşana kadar varlığını sürdürür. Bu rejim, direniş eksenindeki halkın bu direncinin kaynağını asla anlayamayacaktır; direniş liderlerinin şehadetiyle bu hareketin duracağını sanıyor, oysa direniş her zaman canlıdır.



Dünya, Lübnan'da son iki haftadır eşi benzeri görülmemiş suçlar ve yeni bir soykırım türüne tanıklık ediyor ve halal hareketsiz. Şimdi, İslam ülkelerinin bu gayrimeşru ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden rejime karşı birleşme vakti gelmiştir. Bu rejimle ciddi bir şekilde mücadele etmeleri ve savaş suçlarını anlatmaları gerekiyor ki gelecek nesiller, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar büyük bir bedelle elde edildiğini bilsinler.

Muhammed Muhbir