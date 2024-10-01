Ensarullah'tan İran'a tebrik mesajı

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Siyonist düşmanı caydırmak ve ona karşı durmak, bu rejimin Filistin, Lübnan ve bölge halkına karşı işlediği suçları engellemenin tek yoludur."

Abdusselam, İran'ın işgal altındaki Filistin'de düşmanın askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonu tebrik ederek, Filistin'e verdikleri destek ve bölgede Amerika'nın hegemonyasına karşı durdukları için İran halkını selamladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bir bildiriyle, "Şehit Henyiye, Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Nilfuruşan'ın şehadetine karşılık, işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldık" ifadelerini kullandı.