Kısa Sürmesi Beklenen İran Savaşı, Dengeleri Değiştirdi

Dış politikada "kolay zafer" yanılsaması, çoğu zaman gücün doğru tespit edilmesinin yerine basitleştirildiği noktada başlar. Bu hata, karar vericinin alanın karmaşıklığını kısa vadeli bir hesaplamaya indirgemesi ve sınırlı bir darbeyle büyük ve kalıcı bir sonuç yaratabileceğini hayal etmesiyle daha da tehlikeli hale gelir. 40 Günlük Savaş sırasında Trump kolay zafer elde edebileceğini sanıyordu, ancak onun planı gerçekleşmedi, tam aksine yavaş yavaş dengeleri savaş planlayıcılarının aleyhine değiştiren bir faktör haline geldi.

İlk fikir, hızlı ve planlı bir saldırının İran'ın karar alma yapısını yok edebileceğini ve ülkeyi geri çekilmeye zorlayabileceği yönündeydi. Bu görüş, gücün sadece sert araçlar ve teknolojik üstünlük meselesi olduğu anlayışına dayanıyordu. Ancak sahadaki gerçeklik, gücün çok katmanlı bir kavram olduğunu göstermiştir; uzun vadeli hazırlık, stratejik derinlik, uyum yeteneği ve en önemlisi iç cephenin güçlenmesi. İşte ilk hesaplamanın yanlış gittiği nokta burasıdır.

Geçtiğimiz on yıllar boyunca İran İslam Cumhuriyeti, baskılar ve tehditler altında olduğu bir ortamda şekillenmiştir. Bu koşullar, zamanla dayanıklılığa dayalı bir stratejik düşünce biçimini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, çatışma senaryosu uzak bir olasılık değil, çok katmanlı planlamanın yapıldığı ciddi bir varsayımdır. Bu bakış açısının sonucu, ilk şoku atlatabilecek ve yeni koşullara hızla uyum sağlayabilecek bir yapının oluşturulmasıdır.

Buna karşılık, "hızlı bir zafer" için tasarlanmış bir karar genellikle bu derinlikten yoksundur. Bu tür karar alma, gelecekten ziyade bugüne odaklanır ve karşı tarafın etkili bir şekilde yanıt verme gücüne veya isteğine sahip olmadığı varsayımına dayanır. Ancak bu varsayımın yanlış olduğu kanıtlandığında, tüm denklem çöker. Kısa bir zafer yolu yerine, her adımı bir öncekinden daha karmaşık olan uzun ve maliyetli bir yol ortaya çıkar.

Bu değişimin en önemli işaretlerinden biri, inisiyatifin kademeli olarak el değiştirmesidir. Herhangi bir çatışmanın başlangıcında, eylemi başlatan taraf genellikle sahanın kontrolünün kendisinde olduğunu düşünür. Ancak bu kontrol, sadece sürdürülebilir olduğu takdirde anlamlıdır. Karşı taraf aldığı darbenin ardından hızla toparlanabilirse, inisiyatif yavaş yavaş saldırganın elinden kayar. İran'ın yapısını koruyarak diğer tarafa zararı geri çevirmeyi başardığı yer tam olarak burasıdır.

Analistler, mevcut dinamiklerin yeniden şekillendiği bir dönemde, iç uyumun önemine dikkat çekiyor. Ulusal güç, yalnızca askeri teçhizat ve kapasiteyle sınırlı değildir; aynı zamanda bir toplumun tehditler karşısındaki dayanışma derecesiyle de doğrudan ilişkilidir. Bu bütünleşme ne kadar güçlüyse, baskıya karşı direnç o kadar artar ve iç bölünmelerden faydalanma olasılığı o kadar azalır. Bu kritik faktörün göz ardı edilmesi, yapılan önemli hesaplama hatalarından biri olarak gösteriliyor; oysa bu unsur, pratikte direnişin devamlılığı için önemli bir destekleyici unsur olarak işlev görmüştür.

Öte yandan, modern savaşlar büyük ölçüde zaman unsuruna bağımlıdır. Birçok plan, kısa bir zaman dilimi içinde sonuç alma hedefiyle tasarlanır. Ancak bu zaman dilimi herhangi bir nedenle uzarsa, aynı planlar zamanla etkinliklerini yitirmeye başlar. Maliyetler artar, iç ve dış baskılar yoğunlaşır ve karar alma alanı daralır. Böyle bir durumda, kısa süreli bir çatışmaya hazırlanan taraf, aniden kendini, yönetmek için gerekli araçlara tam olarak sahip olmadığı yıpratıcı bir duruma sokulmuş bulur.

İşte bu noktada, başlangıçtaki üstünlükler anlamını yitirir. Bir yıpratma savaşında, önemli olan devam edebilme kapasitesidir. Kaynaklarını koruyabilen, bunları yeniden üretebilen ve aynı zamanda baskıları yönetebilen ülke, zamanla üstünlüğü ele geçirir. Bu süreç, kısa vadede belirgin olmayabilir, ancak uzun vadede davranışlardaki ve kararlardaki değişimlerde kendini gösterir.

Dikkat çekici bir husus, denge değişiminin mutlaka ani bir zafer şeklinde ortaya çıkmadığıdır. Bazen bu değişim, küçük ama anlamlı işaretler şeklinde kendini gösterir: tutumlarda artan ihtiyat, açıklamalardaki ton değişikliği veya krizi yaymak yerine yönetme çabaları. Bu işaretler, ilk hesaplamaların gözden geçirildiğini ve hedeflerin kademeli olarak ayarlandığını göstermektedir.

Böyle bir ortamda, sert duruşlar ve iddialı ifadeler bile farklı bir anlam kazanabilir. Dışarıdan bir güç gösterisi olarak algılanan durum, bazı durumlarda karmaşık bir durumdan kaynaklanan baskıların bir yansıması olabilir. Seçenekler azaldığında dil sertleşir; ancak bu sertlik, mutlaka üstünlük anlamına gelmez, bazen sahadaki bir boşluğu telafi etme çabasının bir işareti olabilir.

Buna karşılık, dengesini koruyabilen tarafın genellikle böyle gösterilere ihtiyacı olmaz. Zamanın kendi lehine işlediğini ve çatışma uzadıkça avantajlarının daha belirgin hale geleceğini bilir. İşte bu noktada stratejik sabır, maliyetli adımlar atmadan bir çatışmanın seyrini değiştirebilen güçlü bir araca dönüşür.

Sonuç olarak, bu deneyimden geriye kalan, güç anlayışına dair önemli bir derstir. Güç, yalnızca darbe indirebilme anlamına gelmez; aynı zamanda darbeyi tolere edebilme, yeniden yapılanabilme ve devam edebilme anlamına da gelir. Bu üç unsuru bir arada bulundurabilen ülke, ağır baskılar karşısında bile konumunu koruyabilir ve zamanla güçlenebilir.

Kolay zafer yanılgısı, tam da bu gerçeğin göz ardı edilmesinden kaynaklanır. Karmaşıklıklar ortadan kaldırılıp denklemler basitleştirildiğinde, görünüşte çekici ancak pratikte ağır maliyetlere yol açan kararlar alınır. Bu süreçte, gerçekleri daha iyi anlayan ve kendini farklı senaryolara hazırlayan taraf, bu hataları konumunu güçlendiren fırsatlara dönüştürebilir.

Mevcut durumda en dikkat çekici gelişme, güç dengelerine dair algıdaki kademeli değişim olarak öne çıkıyor. Artık geçmişteki standart ölçütlerle üstünlük değerlendirilemez. Sahalar daha karmaşık hale geldi ve denkleme dahil olan yeni faktörler, göz ardı edildiğinde en büyük güçleri bile zorlayabilir.

İran, bu süreçte, hazırlıklılık, esneklik ve iç kapasiteye dayanarak gerilimli bir durumdan nasıl geçilebileceğini ve hatta bunu gücün yeniden tanımlanması için bir fırsata nasıl dönüştürebileceğini gösterdi. Bu deneyim, yalnızca anlık bir olay değil, geleneksel denklemlerin yerini yavaş yavaş yeni modellere bıraktığı daha derin bir eğilimin işaretidir.

Böyle bir ortamda belirleyici olacak olan, sadece bugünün imkanları değil, aynı zamanda yarını şekillendirme kabiliyetidir. Geleceği daha iyi görebilen ve buna hazırlıklı olan ülke, krizin ortasında bile kendi yolunu bulabilir ve sonuçlardan etkilenmek yerine, bu sonuçları şekillendiren bir aktör haline gelebilir.

