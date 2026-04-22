İran ve İtalya dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı ve bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bu sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî saldırılarının güvenlik, hukuki ve ekonomik sonuçları ele alındı.

Erakçi, son askerî saldırılar sırasında ABD ve İsrail’in işlediğini belirttiği ihlalleri aktararak, tüm devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun açık ihlallerini kınama sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun, ABD’nin bağımsız bir BM üyesine yönelik askerî müdahalesinin doğrudan sonucu olduğunu ifade etti.

İran’ın kıyı devleti olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ulusal güvenliğini korumaya yönelik tedbirler aldığını belirten Erakçi, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarından saldırgan tarafların sorumlu olduğunu söyledi.

Erakçi ayrıca ABD ve İsrail’in İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılarına değinerek, Avrupa ülkelerinin sessizliğini kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bu yaklaşımın uluslararası hukuk ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini zayıflattığı uyarısında bulundu.

Taraflar ayrıca Lübnan’daki gelişmeleri ve ateşkese saygının önemini de görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise Fars Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekerek, ülkesinin bölgesel istikrarı güçlendirmeye katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.