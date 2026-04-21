21 Nisan Sadi-i Şirazi’yi anma günü

21 Nisan, büyük İranlı şair ve düşünür Sadi Şirazi’yi anma günü olarak kabul edilmektedir. Bu özel gün, onun sadece edebi yönünü değil; aynı zamanda insanlık, ahlak ve bilgelik üzerine derin düşüncelerini hatırlamak için önemli bir fırsat sunar. Sadi, yüzyıllar önce kaleme aldığı eserleriyle adalet, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi evrensel değerleri tüm insanlığa aktarmıştır.

Bu anma günü özellikle Şiraz’da büyük bir anlam taşır. Şairin türbesinde düzenlenen törenler, onun edebi mirasını yaşatmak isteyenlerle dolup taşar. Sadece İran’dan değil, dünyanın farklı bölgelerinden gelen edebiyatseverler de bu anlamlı günde Sadi’yi anmak için bir araya gelir.

Sadi-i Şirazi Kimdir?

Sadi-i Şirazi (tam adıyla Müşerrefüddin Muslih bin Abdullah), 13. yüzyılda yaşamış büyük bir İranlı şair, yazar ve düşünürdür. Yaklaşık 1210 yılında Şiraz’da doğmuş, hayatının büyük bölümünü eğitim ve seyahatle geçirmiştir. “Sadi” mahlasını, dönemin hükümdarı Sa’d bin Zengi’ye ithafen kullanmıştır. Ömrünün son yıllarını yine Şiraz’da geçirmiş ve 1291 yılında burada vefat etmiştir.

Hayatı ve Eğitimi

Sadi, eğitimine Nizamiye Medresesi’nde başlamış; burada din, edebiyat, mantık ve felsefe alanlarında eğitim almıştır. Daha sonra Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’a uzanan uzun yolculuklar yapmış, farklı toplumları gözlemleyerek bu deneyimlerini eserlerine yansıtmıştır.

Edebi Kişiliği ve Düşünce Dünyası

Sadi, Fars edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Eserlerinde insan sevgisi, ahlak ve toplumsal düzen ön plandadır. Onun anlatımı sade, akıcı ve derin anlamlar içerir. İnsanlara doğru yaşamı, adaleti ve erdemi öğütleyen bir üslup benimsemiştir.

En bilinen dizelerinden biri olan:

“Beni Âdem a‘zây-ı yekdigerend / Ki der âferîneş z-yek gevherend”

(“İnsanlar bir bedenin uzuvları gibidir; aynı özden yaratılmışlardır.”)

bu evrensel bakış açısını açıkça ortaya koyar.

Başlıca Eserleri

Bostan (1257): Tamamı şiir olan bu eser; ahlak, adalet, tevazu, sabır ve aşk gibi konuları işler.

Gülistan (1258): Şiir ve düzyazının birlikte kullanıldığı bu eser, kısa hikâyeler ve öğütlerle doludur.

Eserlerinin Etkisi

Sadi’nin eserleri yüzyıllar boyunca yalnızca İran’da değil, dünya genelinde büyük ilgi görmüştür. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Türkçe başta olmak üzere pek çok dile çevrilmiş; özellikle Gülistan Batı’da Fars edebiyatının tanınmasında önemli rol oynamıştır.

Türkçeye Çeviriler

Sadi’nin eserleri Türk edebiyatında da büyük yankı uyandırmıştır. Osmanlı döneminden günümüze kadar birçok önemli isim tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Bu çevirmenler arasında Ali Nihat Tarlan, Kemal Edib Kürkçüoğlu ve Nimet Yıldırım gibi isimler öne çıkar.

İşte Sadi Şirazi'nin eserlerini Türkçeye çeviren bazı önemli çevirmenler:

1. Mehmed Vehbi Efendi (Osmanlı Dönemi)

Osmanlı dönemi klasik çevirmenlerinden biri olan Mehmed Vehbi Efendi, Gülistan’ı Türkçeye çeviren ilk isimlerden biridir. Çevirisi, Osmanlı döneminde çok yaygın olarak okunmuş ve Sadi'nin öğretilerinin halk arasında yayılmasına yardımcı olmuştur.

2. Hüseyin Vassaf

Hüseyin Vassaf, Sadi'nin eserlerinden özellikle Bostan’ı Türkçeye çevirmiştir. Vassaf, Osmanlı dönemi edebiyatı ve kültürüne önemli katkılarda bulunmuş bir çevirmen ve yazardır.

3. Ali Nihat Tarlan

Ali Nihat Tarlan, günümüzde Sadi Şirazi’nin eserlerini çeviren önemli çevirmenlerden biridir. Özellikle Gülistan ve Bostan’ın günümüz Türkçesine modern bir biçimde çevrilmesinde rol oynamıştır.

4. Kemal Edib Kürkçüoğlu

Kemal Edib Kürkçüoğlu, Gülistan’ın modern Türkçeye aktarılmasında önemli bir isimdir. Türk edebiyatına yaptığı katkılarla bilinen Kürkçüoğlu, Sadi’nin derin felsefi anlamlarını da günümüz okuyucusuna ulaştırmayı başarmıştır.

5. Reşat Kuşçu

Reşat Kuşçu, Sadi'nin eserlerini modern bir dilde çevirmiş olan önemli bir başka çevirmenidir. Çevirileri, Sadi'nin öğretilerini daha geniş bir kitleye ulaştırmış ve halk arasında da ilgiyle okunmuştur.

6. M. İhsan Sıtkı Yener

M. İhsan Sıtkı Yener, özellikle Gülistan'ın çeşitli bölümlerini Türkçeye çevirmiştir. Eserin ahlaki ve toplumsal öğretilerini aktarırken, modern Türkçeye uygun bir dil kullanmaya özen göstermiştir.

7.Prof. Dr. Nimet Yıldırım

Sadi-i Şirazi'nin Divanı ilk defa tam metin olarak Türk Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye kazandırılmıştır.

8. Ahmet Metin Şahin

Ahmet Metin Şahin, merhum dayısı Şefik Can’ın arzusuyla bu büyük İslam şairinin her iki eserini de vezinleriyle Türkçeye kazandırmıştır.

9. Naci Tokmak

Sâdî-i Şirâzî’nin ölümsüz eseri Bûstan, iki dilde (Farsça-Türkçe) hazırlanarak, Naci Tokmak’ın yetkin çevirisiyle okura sunuluyor.

Sadi-i Şirazi, sade dili, derin düşünceleri ve evrensel mesajlarıyla yalnızca kendi dönemini değil, sonraki yüzyılları da etkilemiş bir bilgedir. Onu anmak, aslında insanlık değerlerini yeniden hatırlamak anlamına gelir.