ABD ablukasına rağmen İran bağlantılı onlarca tanker Hürmüz’den geçti

İngiliz Financial Times gazetesi, deniz trafiğini izleyen Vortexa adlı grubun verilerine dayanarak, ABD’nin deniz ablukasını başlattığı tarihten bu yana İran’la bağlantılı en az 34 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyi başardığını bildirdi.

Haberde, bu gemilerden altısının milyonlarca varil İran petrolü taşıdığı ve bu sevkiyatların İran’a yaklaşık 910 milyon dolar gelir sağladığı kaydedildi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi de salı günü, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran’la ilişkili 24’ten fazla petrol ve gaz tankeri gemisinin Amerikan ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini aktardı.

Söz konusu habere göre, 13 Nisan’da yürürlüğe giren deniz ablukasından bu yana bu gemiler, tam yüklü şekilde İran limanlarına giriş çıkış yapmayı sürdürdü.