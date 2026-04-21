İran-Türkiye ilişkileri Van'da ele alındı

Türkmenoğlu’nun görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolosu Sayın Reza Baghban Kondori ile görüştük. Van’daki yeni konsolosluk faaliyetleri, ticaret ve kültür alanlarında yeni bir sayfa açıyor. İki komşu ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesi adına atılan bu adımların hayırlı olması dileğiyle” ifadelerine yer verildi.
Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İran’ın Van Başkonsolosu Reza Baghban Kondori ile görüştü.
