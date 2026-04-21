Hürmüz Boğazı’nda İran’ın akıllı hakimiyeti nasıl şekillenecek?

Son 40 günlük savaş, yalnızca sınırlı bir askeri çatışma değildi; aynı zamanda İran’ın dünyanın en hassas jeopolitik noktalarından birindeki konumunu yeniden tanımlaması açısından belirleyici bir an oldu. Bu süreçte Hürmüz Boğazı bir kez daha bu dönüşümlerin merkezinde yer aldı; öyle ki yalnızca güvenlik dengeleri değil, küresel enerji ekonomisinin geleceği de bu noktaya bağlanmış durumda. Bu dönemde öne çıkan en önemli unsur, İran’ın bu hayati geçiş noktasında “aktif yönetim” anlayışına yönelmesidir. Doğru tasarlanıp uygulanırsa bu yönetim modeli, İran’ı bölgesel bir aktörden küresel ölçekte belirleyici bir düzenleyiciye dönüştürebilir.

Hürmüz Boğazı’nı yalnızca petrol tankerlerinin geçtiği dar bir deniz yolu olarak görmek eksik olur. Burası, ekonomi, güvenlik ve uluslararası siyasetin kesiştiği nadir noktalardan biridir. Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri ve önemli miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz bu güzergâhtan geçmektedir. Bu nedenle buradaki herhangi bir değişiklik, enerji piyasalarından büyük güçlerin güvenlik kararlarına kadar geniş bir etki yaratır. Bu açıdan bakıldığında, Hürmüz Boğazı sadece coğrafi bir nokta değil, aynı zamanda bir “güç kaldıraçıdır”.

Buna rağmen, ekonomik ve güvenlik analizleri arasında önemli bir hukuki gerçek çoğu zaman göz ardı edilmektedir: bu boğazın uluslararası hukuk içindeki yeri. Yaygın algıların aksine, İran’ın bu su yolunun önemli bir kısmı üzerindeki hakimiyeti siyasi bir iddia değil, deniz hukukunun kabul edilmiş kurallarına dayanmaktadır. 1958 Cenevre Sözleşmesi ve 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlemelere göre, yabancı gemiler için “zararsız geçiş” ilkesi tanınmıştır; ancak bu ilke mutlak değildir.

Bu çerçevede, gemilerin geçişi ancak kıyı devletinin barışına, düzenine ve güvenliğine zarar vermediği sürece “zararsız” kabul edilir. Bu durumun değerlendirilmesi ise nihai olarak kıyı devletine aittir. Yani İran, hangi geçişlerin ulusal güvenliği açısından kabul edilebilir olduğunu belirleme hakkına sahiptir. Hatta bazı durumlarda, güvenliğini korumak amacıyla geçişleri geçici olarak kısıtlama veya durdurma yetkisi de bulunmaktadır; elbette bunun ayrım gözetmeden yapılması şartıyla.

Bu hukuki kapasite her zaman mevcut olsa da, bugüne kadar stratejik biçimde yeterince kullanılmamıştır. Son savaş, Hürmüz Boğazı’na bakışı bir “dar geçit”ten bir “düzenleme aracı”na dönüştürme fırsatı yaratmıştır. Bu yeni yaklaşımda yönetim, yolu kapatmak değil; geçişleri düzenlemek, güvenliği artırmak ve ulusal çıkarları korumak anlamına gelir.

Bu perspektiften bakıldığında, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi üç temel düzeyde analiz edilebilir: ekonomik, güvenlik ve siyasi.

Ekonomik açıdan, bu boğaz eşsiz bir değer üretme fırsatıdır. Böyle bir enerji koridorunu kontrol eden bir ülke, denizcilik hizmetleri, kurtarma operasyonları, trafik güvenliği, sigorta ve lojistik gibi alanlarda sürdürülebilir gelirler elde edebilir. Bu, zamanla güçlü bir denizcilik endüstrisine dönüşebilir. Aynı zamanda İran’ın küresel enerji zincirindeki rolünü de yükselterek onu sadece bir ihracatçı değil, bir düzenleyici aktör haline getirebilir.

Güvenlik açısından ise boğaz daha da kritik bir rol oynar. Bu deniz yolu, sadece ticaret hattı değil, aynı zamanda bölgesel caydırıcılığın bir parçasıdır. Bu, boğazın sürekli bir baskı aracı olarak kullanılması anlamına gelmez; ancak gerektiğinde düşman eylemlerinin maliyetini artıran bir unsur olarak işlev görmesini sağlar.

Bu bağlamda, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi “akıllı caydırıcılık” doktrininin bir parçası olabilir. Bu doktrin, yalnızca askeri güce değil; hukuki, ekonomik ve jeopolitik araçların birleşimine dayanır ve daha sürdürülebilir bir güvenlik sağlar.

En önemli boyut ise siyasi ve diplomatik alandır. Günümüzde güç, sadece askeri kapasiteyle değil, kuralları şekillendirme ve müzakere süreçlerini yönlendirme yeteneğiyle ölçülür. Hürmüz Boğazı gibi uluslararası bir geçiş noktasını kontrol etmek, bu anlamda güçlü bir kaldıraç yaratır.

İran, bu konumunu bölgesel deniz güvenliği iş birlikleri oluşturmak, enerji tüketicisi ülkelerle diyalog kurmak ve hatta enerji ticaretine dair yeni kuralların belirlenmesinde rol almak için kullanabilir. Böylece boğaz, potansiyel bir gerilim noktası olmaktan çıkıp bir işbirliği platformuna dönüşebilir.

Ancak bu vizyonun gerçekleşmesi için kapsamlı ve çok katmanlı bir yönetim modeline ihtiyaç vardır. Bu model; hukuki, teknik ve diplomatik unsurları içermeli, yetki sınırlarını ve uluslararası etkileşim mekanizmalarını açıkça tanımlamalıdır.

Ayrıca ulusal çıkarlar ile uluslararası yükümlülükler arasında denge kurulması da kritik önemdedir. Stratejik başarı, bu iki alanı çatıştırmadan uyumlu şekilde yönetebilme becerisine bağlıdır.

Gelecekte enerji yolları ve jeopolitik geçiş noktaları üzerindeki rekabet daha da artacaktır. Bu ortamda, rolünü doğru tanımlayan ülkeler sadece ayakta kalmakla kalmayacak, aynı zamanda oyunun kurallarını belirleyen aktörler haline gelecektir.

İran için bu bir tercih değil, zorunluluktur. Coğrafi konumu, hukuki kapasitesi ve son yıllardaki deneyimleri, bu rolü üstlenme potansiyelini açıkça göstermektedir. Geriye kalan tek şey, bu potansiyeli tutarlı bir stratejiye dönüştürmektir.

Sonuç olarak, Hürmüz Boğazı bir sorun değil, bir fırsat olarak görülmelidir. Akıllı ve gerçekçi bir yaklaşımla yönetildiğinde, bu boğaz İran’ın önümüzdeki on yıllarda en önemli güç araçlarından biri haline gelebilir.