İran ve Pakistan arasında önemli görüşme

Pakistan hükümetinin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki mevcut durum ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve bir dizi Pakistanlı yetkili de hazır bulundu” ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki müzakerede Pakistan arabulucu rolüyle öne çıkıyor.

