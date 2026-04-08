İran: ABD şartlarımızı kabul etmezse ateşkesi imzalamayacağız

İran Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, bugün verdiği röportajda, düşmanın İran’ın gücü karşısında geri adım attığını ve geçici ateşkes sağlandığını söyledi.

Nikzad konuşmasının başında savaş sürecinde çalışan İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) personeline teşekkür ederek, “Ramazan Savaşı ve üçüncü kutsal savunma döneminde büyük çaba ve fedakârlık gösterdiler” dedi.

Nikzad konuşmasında, şehit Ayetullah Hamaney'in özelliklerine de değindi. Onun siyasi ilimlerde yetkin bir fakih ve müctehid olduğunu, birçok büyük ismin fıkıh derslerinde öğrencisi olduğunu söyledi. Ayrıca edebiyata hâkim, dünya edebiyatını iyi bilen ve önemli romanları bölüm bölüm yorumlayabilen bir isim olduğunu belirtti. Manevi kişiliği, ibadeti ve Kur’an ile olan bağı açısından da örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

İç politikada bilge ve tecrübeli bir devlet adamı olduğunu belirten Nikzad, ülkeyi birçok krizden kurtardığını söyledi. Dış politikada ise tarih bilgisi güçlü, ileri görüşlü ve küresel gelişmeleri iyi analiz eden bir lider olduğunu dile getirdi. Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve direniş kültürüne özel önem verdiğini vurguladı.

Nikzad, ABD ve İsrail’in İran’a müzakereler sürerken saldırdığını hatırlatarak, bunun bir tuzak olduğunu söyledi. ABD’nin bölgeye savaş gemileri gönderdiğini belirten Nikzad, “Amerikalılar neden teslim olmadığımızı anlamakta zorlandı” dedi.

Saldırılarda üst düzey komutanların hedef alındığını belirten Nikzad, buna rağmen devlet yapısının çökmemesi için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini söyledi. Uzmanlar Meclisi’nin bombardıman altında toplanarak Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i lider olarak seçtiğini ve devlet yapısının kesintisiz şekilde devam ettiğini ifade etti.

Nikzad ayrıca İran’ın daha önce savaşın bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısını yaptığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı’nın savaş öncesinde bölge ülkelerine, topraklarını veya hava sahalarını düşman güçlere açmaları durumunda İran’ın buna karşılık vereceğini bildirdiğini hatırlattı.

İran’ın uluslararası ilkeleri gözettiğini ancak nereden saldırı gelirse daha güçlü karşılık verdiğini belirten Nikzad, İran’ın ABD’ye ait 17’den fazla askeri üssü hedef aldığını söyledi.

Nikzad, savaş sırasında Batı’nın İran’ı parçalama planları yaptığını ve özellikle Kürdistan üzerinden bölge haritasını değiştirmeyi hedeflediğini ileri sürdü. Ancak bölgedeki halkın ve güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini ifade etti.

Fars Körfezi ülkelerine de seslenen Nikzad, bu ülkelerin ABD askeri üslerinin kendilerine gerçekten güvenlik sağlayıp sağlamadığını sorgulamaları gerektiğini söyledi.

Nikzad ayrıca Hürmüz Boğazı’nın savaş sırasında stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, İran Meclisi’nde boğazın yönetimi konusunda yeni bir planın değerlendirildiğini açıkladı. Ona göre Hürmüz Boğazı artık eski durumuna dönmeyecek.

Direniş güçlerine de teşekkür eden Nikzad, Yemen’deki Ensarullah, Lübnan’daki Hizbullah ve Irak’taki Haşdi Şabi güçlerinin savaş sırasında İran’ın yanında yer aldığını söyledi.

Nikzad, savaşın İran içinde büyük bir birlik ve dayanışma oluşturduğunu da ifade etti. Ona göre ABD’nin Hollywood filmlerinde gösterilen “yenilmez güç” imajı bu savaşta çöktü.

Trump’ın çeşitli şartlar öne sürerek İran’ı teslim almaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını söyleyen Nikzad, ABD’nin sonunda İran’ın şartlarını kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Nikzad’a göre Hürmüz Boğazı dünya ekonomisi açısından kritik bir geçiş noktası. Her gün yaklaşık 100–140 gemi bu boğazdan geçiyor ve dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu güzergâh üzerinden gerçekleşiyor. Yılda yaklaşık 6 milyar 200 milyon varil petrol bu boğazdan taşınıyor.

Nikzad, her gemiden yaklaşık 20 milyon dolar veya taşınan her petrol varilinden 10 dolar ücret alınması durumunda elde edilecek gelirin, İran’ın petrol gelirlerinden elde ettiği toplam bütçenin yaklaşık bir buçuk katına ulaşabileceğini söyledi.

Nikzad, ABD’nin 15 maddelik bir plan sunduğunu ancak İran’ın buna karşılık 10 maddelik şart ileri sürdüğünü belirtti. ABD’nin planında nükleer program, füze programı, direniş grupları ve insan hakları gibi konular yer alıyordu ve İran’ın 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesi isteniyordu.

İran’ın 10 maddelik şartları ise şu başlıkları içeriyor: saldırıların tamamen durdurulması, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin İran ile koordineli olması, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran’a verilen zararların tazmin edilmesi.

Nikzad ayrıca İran’ın nükleer silah üretmeyeceğine dair taahhüdünü kabul ettiğini ancak direniş eksenini destekleme politikasından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Savaş sonrası döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nikzad, Meclis’te yeni ekonomik düzenlemeler yapılacağını ve bütçede bazı değişiklikler planlandığını belirtti.

Nikzad konuşmasının sonunda şu mesajı verdi:

“Şartlarımız nettir. Eğer bu 10 şart kabul edilmezse, İslam Devrimi Lideri anlaşmanın imzalanmasına izin vermeyecektir.”