Çin’den ABD’ye sert uyarı: Ateşle oynamayın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin İran’a gitmekte olan bir ticari gemiyi durdurup el koymasına sert tepki gösterdi.

Guo, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’den İran’a doğru seyir halinde olan sivil bir yük gemisini yasa dışı şekilde alıkoyduğunu belirtti.

Çinli yetkili, bu tür eylemlerin Çin’in egemenliği, ticareti ve temel çıkarlarına doğrudan bir saldırı olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Guo Jiakun, ABD’ye yönelik sert ifadeler kullanarak şu uyarıda bulundu: “Bu, ABD'ye yapılan son uyarıdır. Yanlış hesap yapmayın. Ateşle oynamayın.”

“Toska” adlı geminin Çin’den yola çıktığı ve pazartesi günü bir ABD savaş gemisinin açtığı ateş sonucu makine dairesi hedef alınarak durdurulduğu bildirildi. Ardından geminin ABD askeri güçleri tarafından ele geçirilip alıkonulduğu, mürettebatın ve ailelerinin de gözaltına alındığı ifade edildi.