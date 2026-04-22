Palantir İran’a karşı: 21. yüzyıl savaşlarının yeni yüzü

Günümüz savaşlarında teknoloji artık sadece bir “destek unsuru” değil; karar alma süreçlerinin merkezine yerleşmiş durumda. ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü son savaşta yaşananlar, savaşın yeni bir evreye girdiğine işaret ediyor: İnsanî yargının yerini “algoritma hızı”nın aldığı bir evre. Bu dönüşümün merkezinde ise özellikle bir şirketin adı öne çıkıyor: Palantir.

Palantir, büyük veri analizi ve yapay zekâ alanında faaliyet gösteren bir Amerikan şirketi. Son yıllarda ABD’nin güvenlik ve askerî kurumlarının başlıca yüklenicilerinden birine dönüşmüş durumda. Kuruluşundan itibaren CIA ve Pentagon gibi kurumlarla yakın çalışan şirket, zamanla ürünlerini sadece istihbarat alanından çıkarıp doğrudan savaş sahasına taşıdı. Palantir’in ana faaliyeti, çok büyük veri yığınlarını çok kısa sürede işleyip bunları “karara” dönüştürebilen platformlar geliştirmek. Bu karar, bir finansal ağın tespitinden bir hedefin koordinatlarının belirlenmesine kadar farklı alanlarda olabilir. Son savaşta bu kabiliyet, doğrudan öldürme süreçlerine entegre oldu ve şirketin rolünü analiz aracından operasyonel aktöre dönüştürdü.

Eskiden askerî hedefleme süreci Pentagon’un “öldürme zinciri” dediği mekanizma binlerce analistin çalışmasını gerektirirdi. Uydu görüntüleri incelenir, raporlar karşılaştırılır ve tek bir “hedef paketi”nin oluşturulması günler, hatta haftalar alabilirdi. Palantir’in geliştirdiği sistemlerle birlikte bu süreç saniyelere kadar indi. Bu sistemler uydu görüntülerini, İHA videolarını, sinyal ve haberleşme istihbaratını, açık kaynak internet verilerini ve sahadan gelen raporları eş zamanlı olarak alıp analiz ediyor, ardından da uygun silah türüyle birlikte hedef önerileri üretiyor. Bir zamanlar geniş bir insan ekibinin zihinsel emeğiyle üretilen kararlar, bugün yorulmayan, duraksamayan bir algoritmanın çıktısına dönüşmüş durumda.

ABD ordusunun strateji belgeleri, hızın önceliğini açıkça vurguluyor. Bu yaklaşım pratikte “daha hızlı öldürme”nin, “daha isabetli öldürme”ye göre öncelik kazanması anlamına geliyor. Bir operasyonun ilk 24 saatinde yüzlerce, hatta binlerce hedef vurulduğunda, ayrıntılı doğrulama için zaman kalmıyor. Yapay zekâ sistemleri hedef öneriyor, insanlar ise son onayı çok dar bir zaman diliminde veriyor. Kâğıt üzerinde insan hâlâ karar halkasının içinde, fakat veri miktarı ve hız, onu büyük ölçüde pasif bir onaylayıcıya indirgemiş durumda. Tam da bu noktada, insanî sorumluluk ile makine kararı arasındaki mesafe minimuma iniyor.

İran’ın güneyindeki Minab’daki okula yapılan ve 160’tan fazla çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı gibi örnekler, bu dönüşümün sonuçlarını çarpıcı biçimde gösteriyor. Sistem çok kısa sürede çok sayıda hedef üretmek üzere tasarlandığında, hata olasılığı adeta işleyişin doğal parçası hâline geliyor. Böyle bir düzende “yanlış”, “dikkatsizlik” ve hatta “bilerek görmezden gelme” arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor. Mesele sadece algoritmanın hata yapabilmesi değil; tüm mimarinin hatayı düzeltme imkânını ortadan kaldıracak şekilde kurgulanmış olması.

Yapay zekânın rolü hedef seçiminden ibaret değil. Modern savaş, aynı zamanda son derece karmaşık bir lojistik problem. Palantir bu alanda da merkezî bir konuma sahip. Füzeler, bombardıman uçakları, İHA’lar, havadan yakıt ikmali ve mühimmat yönetimi arasındaki koordinasyon, devasa veri yükünün işlenmesini gerektiriyor. Yapay zekâ sistemleri bu süreci optimize ediyor, kısa sürede farklı senaryoları simüle ediyor ve her hedef için hangi silahın kullanılacağına dair önerilerde bulunuyor. Böylece yapay zekâ, savaşın icra motoruna dönüşüyor: Hem karar veriyor hem de icrayı yönlendiriyor.

Tüm bunların yanında önemli bir gerçek daha var: Savaş, teknoloji şirketleri için son derece kârlı bir pazara dönüşmüş durumda. Dev askerî ihalelerle Palantir bu sürecin başlıca kazananlarından biri hâline geldi. Bu da askerî teknoloji geliştirme ile ekonomik çıkarlar arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Savaş ne kadar genişlerse, bu şirketlerin kârı da o kadar artıyor. Ekonomik çıkarlar ile çatışmaların sürmesi arasındaki bu paralellik, yapay zekâ temelli savaşların en tehlikeli boyutlarından biri.

İran’a karşı yürütülen savaşta görülenler, daha önce Gazze’de test edilmiş bir çizginin devamı niteliğinde. Orada da hedef belirlemede yapay zekâ sistemlerinden yararlanılmış ve insanların kaderinin belirlenmesinde algoritmalar rol üstlenmişti. Gazze deneyimi, bu teknolojilerin yüksek sivil kayıp riski bulunsa bile çok geniş ölçekte ve hızla devreye alınabildiğini gösterdi. İran’a karşı savaş ise bu süreci yeni bir seviyeye taşıdı ve yapay zekâ kullanımının artık istisna değil, giderek kural hâline geldiğini ortaya koydu.

Bu tablo karşısında “teknoloji nötrdür” iddiası ikna edici olmaktan uzaklaşıyor. Teknoloji, boşlukta kullanılmıyor; iktidar ve güç yapılarının içinde anlam kazanıyor. Bu yapılar askerî üstünlük ve müdahale üzerine kuruluysa, yeni araçların da aynı doğrultuda kullanılması kaçınılmaz oluyor. Yapay zekâ, bu bağlamda, var olan mantığı güçlendiriyor: Hızı artırmak, maliyeti düşürmek ve yıkım kapasitesini genişletmek.

Bu dönüşümün arka planında, teknoloji şirketleriyle askerî güç arasındaki yakın işbirliğini “zorunlu” gören ideolojik bir bakış da bulunuyor. Bu yaklaşıma göre yazılım, sert gücün ana aracı hâline gelmiş durumda ve yapay zekâ temelli silahların geliştirilmesi bir tercih değil, zorunluluk sayılıyor. Böyle bir perspektif, bilimin yönünü insanlığa hizmetten, savaşa hizmete doğru kaydırıyor.

Sonuçta ortaya, savaşın geleceğine dair ürkütücü bir tablo çıkıyor. İnsan hayatı üzerine verilen kararlar giderek daha fazla algoritmalara devrediliyor, hız, isabetin yerini alıyor ve sorumluluk, karmaşık teknolojik katmanların içinde görünmezleşiyor. Palantir bu anlamda sadece bir şirket değil; bu dönüşümün sembolü. Bilim ve teknolojinin, belirli bir yönde kullanıldığında, ilerleme aracı olmaktan çıkıp yıkım aracına dönüşebileceğinin sembolü.

Temel mesele, bizzat yapay zekânın varlığı değil; nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı. Aynı teknoloji tıpta, çevre alanında ya da yaşam kalitesini artırmada ciddi katkılar sunabilir. Ancak öldürücülüğü artırmayı önceleyen bir savaş makinesinin hizmetine girdiğinde, ortaya çıkacak sonuç kaçınılmaz olarak artan şiddet olacaktır. Asıl soru şu: Dünya, bu teknolojilerin kullanımına dair bağlayıcı kurallar koyabilecek mi, yoksa güç rekabeti, “öldürme hızını” “isabet” ve “sorumluluk”tan daha önemli hâle getiren bir yolu mu dayatacak? Bu soruya verilecek yanıt, yalnızca savaşın değil, belki de insanlığın geleceğini belirleyecek.