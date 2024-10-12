İran yıl sonuna kadar yabancı bir fırlatıcı ile 2 uydu fırlatacak

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, Mehr Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ydu fırlatma konusunda uluslararası işbirliği yapıp yapmadıklarına dair, “Yerli üretim fırlatıcılarımız var. Ancak herhangi bir nedenle yurtiçi zamanlama programına sığmayan uyduları fırlatmak için diğer ülkelerin kapasitesini kullanıyoruz” dedi.

Salariye yılın (1403) sonuna kadar 2 uluslararası fırlatma yapacaklarını belirterek, ‘Tolu 3’ ve ‘Zafer 2’ uydularının yabancı bir fırlatıcı ile fırlatılacağını dururdu.