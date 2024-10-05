İran’ın ilk yersabit (GEO) uydusu yolda

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye ülkenin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Salariye, Yer Sabit Yörünge'de (GEO) görev yapacak ilk uydunun inşasına başlatılacağını belirterek, İranlı firmaların işbirliği ile yapılacak projeyi ''uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı'' olarak değerlendirdi.

Salariye, ''Bu uydunun yapım süreci bir ila bir buçuk yıl sürebilir.'' dedi.

İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması, yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır.

Yer Sabit Yörünge nedir?

Jeostatik yörünge ya da Yer sabit yörünge, Dünya'nın çevresinde Dünya ile aynı dönme süresine sahip ve yerden bakılınca uzayda konumu sabit olan yapay uydu için hesaplanan yörünge. Yer sabit yörünge için yer yüzeyinden itibaren yükseklik sınırı 35.786 kilometredir.