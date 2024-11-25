İran 2025'te yeni uydu fırlatacak

Bilgi tabanlı Omid Feza Şirketi CEO'su Hüseyin Şehrabi, 'Kevser ve Hüdhüd uydularının fırlatılması konusunda Rusya ile iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna yanıt olarak "Rusya ile işbirliği ülkemiz için güzel bir dönüm noktası oldu. Sözleşme imzaladığımız ve iki uyduyu fırlatma görevini üstlenen bu firma, daha önce de ünlü sistemlerden birini fırlatmıştı." dedi.

Şehrabi "Bu şirket fiyat ve güvenilirlik açısından en iyi şirketler arasında sayılmaktadır. Allah'ın izniyle bu firmayla iş birliğimiz devam edecek ve yakın gelecekte Rus Soyuz fırlatıcısı ile bir lansman daha gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

2025 yılında Rusya işbirliğiyle fırlatılacak olan yeni uydunun Kevser ve Hüdhüd uydularının optimize edilmiş versiyonu olduğunu belirten Şehrabi "Geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ve gözlem uyduları olan Kawsar ve Hodhod adlı iki uydu uzaya fırlatıldı ve yeni uydu bu iki uydunun birleşiminden oluşuyor yani hem görüntüleme işini gerçekleştirecek hem de internet alanında hizmet verecek. Nesnelerin İnterneti hizmetlerinin sağlanması alanında uydu kullanmanın avantajı bütünlüğü, sınırlara bağımlı olmaması ve uluslararası kapsama alanı olup, bu hizmetleri uzak, ormanlık ve dağlık alanlara da verebilme kabiliyetine sahiptir." açıklamasını yaptı.

5 Kasım Salı günü erken saatlerde, özel sektör tarafından üretilen "Kevser" ve "Hüdhüd" gözlem uyduları, Rusya'nın Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı.

Kevser Uydusu

2019 yılında yapımına başlanan Kevser uydusu yüksek çözünürlüklü görüntü alma kapasitesine sahip ve tarım, doğal kaynaklar, çevre ile kriz yönetimi gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hüdhüd Uydusu

Hüdhüd uydusu ise karasal bağlantıların sınırlı olduğu uzak bölgelerde uydu iletişim ağları ve akıllı cihazlar için iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla geliştirilmiş küçük boyutlu bir telekomünikasyon uydusudur.