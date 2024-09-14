İran'ın geliştirdiği "Çemran 1" araştırma uydusu başarıyla fırlatıldı

İran Elektronik Endüstrileri tarafından Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve bilgi tabanlı özel şirketlerin işbirliğiyle tasarlanıp üretilen "Çemran 1" araştırma uydusu, "Kaim-100" uydu taşıyıcısıyla başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 60 kg ağırlığında olan bu uydunun ana görevi, donanım ve yazılım sistemlerini test etmektir.

Uzay sistemlerinde soğuk gaz tahrik sisteminin değerlendirilmesi ile navigasyon ve durum kontrol alt sistemlerinin performansının değerlendirilmesi "Çemran 1" uydusunun diğer görevleri arasında yer alıyor.