Asya Kürek Şampiyonası’ndan İran’a altın ve gümüş madalya

Özbekistan'ın Asya Kürek Şampiyonası'nda, Kadınlar Hafif Sıklet iki çifte kürek kategorisinde Japonya, Vietnam, Tayland ve Kazakistan takımlarıyla yarışan Zeynep Noruzi ve Kimiya Zarei, 7:26.466 dakikayla altın madalya elde etmeyi başardı.

Ayrıca Erkekler Hafif Sıklet Tek Kürek kategorisinde Vietnam, Özbekistan, Kazakistan, Hong Kong ve Irak'tan temsilcilerle yarışan Emirhuseyin Mahmudpur, 7:35.333'lük skoruyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

İran, dün Kadınlar Hafif ve Ağır Tek Kürek kategorisinde altın ve gümüş, dört kişilik Kadınlar Kürekte ise gümüş madalya kazandı.

Şu anda İran'ın madalya sayısı iki altın ve üç gümüşe ulaştı.

